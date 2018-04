Die Schillerallee hat ein neues Traumpaar! Seit der Pilotfolge im November 1994 sorgt die beliebte Daily-Soap Unter uns für abwechslungsreiche Vorabendunterhaltung. Neben fiesen Intrigen und spannenden Storylines kommt natürlich auch das Herz nicht zu kurz: Vor allem die Lovestory zwischen Easy Winter (Lars Steinhöfel, 32) und Richard "Ringo" Beckmann (Timothy Boldt, 27) sorgt in den vergangenen Wochen für jubelnde Zuschauer – und das rund um den Globus!

Die Liebesgeschichte der schwulen Männer sorgt international für Begeisterung. Es sind also nicht nur die deutschen Zuschauer vor den Mattscheiben, die mit den zwei mitfiebern: Lars – der übrigens auch im wahren Leben auf Männer steht – und Timothy bekommen unter dem Hashtag #Ringsy sogar Fanpost aus Russland, Südamerika und den USA! Dass die Handlung ihrer Seriencharaktere so einen Hype auslöst, hätten die Schauspieler aber selbst nicht gedacht, wie Lars RTL verrät: "Über diese Reichweite bin ich persönlich komplett sprachlos." Für ihn sei es eine Ehre, seinen Teil für einen offeneren Umgang mit dem Thema Homosexualität zu leisten. Timothy ist derselben Meinung – und sieht das Geheimnis um die Lovestory von "Ringsy" hauptsächlich in der Unterschiedlichkeit der Rollen.

Die könnte tatsächlich nicht größer sein: Während Easy der gutmütige Freund und Helfer für alle Nachbarn ist, sorgt Serienfiesling Ringo im Veedel nicht selten für die eine oder andere Intrige. Spannend bleibt es also allemal: "Es geht weiter mit #Ringsy und zwar mindestens so turbulent wie bisher!", beteuerte Timothy. Wie es mit den beiden weitergeht, erfahrt ihr werktags um 17:30 Uhr auf RTL.

