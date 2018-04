Sie kann sich auf ihren Noch-Ehemann verlassen! Für Sarah Lombardi (25) beginnt diese Woche ein neuer Abschnitt in ihrem Leben: Nach über zwei Jahren Musik-Abstinenz meldet sich die Sängerin mit ihrer aktuellen Single "Genau hier" zurück. Passend zu diesem Meilenstein hat sich die 25-Jährige von ihrer langen Mähne getrennt und präsentiert sich in einem völlig anderen Look! Ob Sarah mit ihrem neuen Ich Erfolg haben wird? Einer rührt für sie jedenfalls kräftig die Werbetrommel: Pietro Lombardi (25)!

Von Rosenkrieg keine Spur: Der frühere DSDS-Gewinner, der vergangenes Jahr selbst mit seinem Sommer-Hit "Señorita" einen Mega-Erfolg verbuchen konnte, gönnt auch seiner Ex-Herzdame den Chart-Triumph. In seiner Instagram-Story sieht man einen kurzen Ausschnitt aus dem Musikvideo zu Sarahs Lied "Genau hier". Dazu schrieb der 25-Jährige: "Ich wünsche dir nur das Beste. Mega-Song – holt es euch."

Der Käppi-Träger ist aber nicht nur von der Musik seiner Noch-Gattin begeistert, sondern kommentierte auch ihr verändertes Aussehen: "Lass das neue Kapitel beginnen. Ich weiß, du hast viel durchgemacht, aber warst immer stark", ließ er die Mutter seines Söhnchens Alessio (2) via Social Media wissen.

Instagram / _pietrolombardi_ Screenshot zum "Senorita"-Cover-Post von Pietro Lombardi

Getty Images / Andreas Rentz Sarah Lombardi beim ECHO 2018 in Berlin

Mathis Wienand/Getty Images for InTouch Sarah und Pietro Lombardi bei den InTouch Awards

