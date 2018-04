In schlüpfrigen Situationen wird man sie nicht zu Gesicht bekommen! Seit Dienstag stehen die Kandidaten der allerersten Staffel von Bachelor in Paradise offiziell fest. Eine von ihnen: Ex-Bachelor-Finalistin Erika Dorodnova (26). Mit Promiflash sprach die schöne Blondine bereits Ende Februar über eine mögliche Teilnahme und stellte dabei klar: "Wenn 'Bachelor in Paradise' so wird wie Love Island, dann bin ich raus. Ich werde sicherlich nicht in Rammelstellung mit jemandem gehen!" Hoffentlich muss Erika nicht schon nach einer Nacht wieder geschockt die Koffer packen...



