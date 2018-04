Schauspielerin Jessica Biel (36) und Musiker Justin Timberlake (37) sind das Traumpaar schlechthin. Seit über zehn Jahren kommen die beiden nicht aus dem Turteln heraus. Im August 2015 krönten sie ihre langjährige Beziehung mit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnemanns Silas (3). Doch ist bald der nächste Timberlake-Spross im Anmarsch? Zumindest für einen Elternteil könnte es im Familienheim ruhig recht schnell noch ein bisschen voller werden!

Seinen Wunsch nach so vielen Kindern wie möglich plauderte der Vollblutpapa bereits Anfang des Jahres bei den Golden Globes aus – abgesprochen war sein Traum von einer Rasselbande aber offensichtlich nicht: Im Interview mit ET Online ist seine Liebste mehr als überrascht: "Hat er das gesagt? Oh, das ist aber sehr interessant", kommentiert die 36-Jährige die Fortpflanzungsfreude ihres Ehemanns.

Zwar könne Jessica nicht einschätzen, ob das Schicksal ihnen noch weitere Kinder bescheren wird, abgeneigt ist der Kamerastar jedenfalls ganz und gar nicht: "Ich fühle genauso. Ich bin mir zwar nicht sicher, was ihm genau vorschwebt, aber ich mag seine Hingabe", lächelt sie ganz verschmitzt.

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake, Sohn Silas und Jessica Biel

Anzeige

Derek Storm / Splash News Jessica Biel, Schauspielerin

Anzeige

Splash News Justin Timberlake und Jessica Biel mit ihrem gemeinsamen Sohn Silas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de