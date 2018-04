Folgt jetzt endlich ein zweites Timberlake-Biel-Baby? Seit über zehn Jahren sind Schauspielerin Jessica Biel (36) und Superstar Justin Timberlake (37) ein Liebespaar. Im Jahr 2015 wurden die beiden dann stolze Eltern des kleinen Silas Randall (2). Seither halten sich immer wieder Gerüchte um weiteren Nachwuchs. Bisher war an den Schwangerschaftsspekulationen allerdings nichts dran – bis jetzt? Aktuelle Schlagzeilen machen nun Hoffnung auf ein weiteres Baby des Traumpaars!

Ist der ehemalige Eine himmlische Familie-Star drei Jahre nach Kind Nummer eins tatsächlich wieder in anderen Umständen? Davon ist zumindest ein Insider überzeugt: "Aus ihrem engsten Freundeskreis heißt es, dass sie erneut schwanger ist. Sie sagt zwar nichts, aber die ersten Anzeichen gab es schon beim Super Bowl", erklärte die Quelle gegenüber dem US-Onlinemagazin Life & Style. Grund für die Annahme: Die "The Sinner"-Hauptdarstellerin habe bei dem Sportevent keinen Tropfen Alkohol getrunken. Zudem habe ihr Ehemann immer wieder liebevoll ihr Bäuchlein gestreichelt: "Justin hat seine Hand schützend auf Jessicas Bauch gelegt. Die Leute in ihrem Umfeld haben gemerkt, dass irgendetwas anders ist", verriet der Insider weiter.

Justin selbst möchte ohnehin lieber heute als morgen wieder Papa werden. Das machte der Hitmaker zuletzt im Interview mit dem Radiosender Beats 1 deutlich: "Wenn ich ehrlich bin, möchte ich so viele Kinder haben, wie wir nur können." Für ihn sei es das schönste Gefühl, morgens aufzuwachen und zu wissen, dass da ein kleiner Mensch auf ihn wartet, schwärmte der "Man Of The Woods"-Interpret. Ob Justins Wunsch bald in Erfüllung gehen wird? Noch hat das Paar die süßen Gerüchte weder bestätigt noch dementiert.

247PAPS.TV / Splash News Justin Timberlake mit Silas und Jessica Biel

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake und Jessica Biel beim Super Bowl 2018

Twitter/ Fallon Tonight Justin Timberlake und Silas Randall Timberlake

