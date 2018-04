Die vierte Folge der beliebten RTL-Unterhaltungssendung Let's Dance stand ganz unter dem Stern der 90er Jahre. Getanzt wurde zu Sensationshits mit Ohrwurmpotenzial wie etwa "Out Of The Dark" von Falco (✝40) oder "As Long As You Love Me" von den Backstreet Boys. Die Stimmung war den ganzen Abend über wieder einmal bombastisch, wie Promiflash live vor Ort miterleben durfte. Bereits des Öfteren beteuerten sowohl die Promis als auch ihre Profipartner, dass alle Showteilnehmer eine ganz große Familie seien. Bei so viel Liebe in der Luft ist es kein Wunder, dass fleißig geknuddelt und geküsst wird.

Es wurde gebusselt, was das das Zeug hält. Doch wie Promiflash im Kölner RTL-Studio beobachten konnte, waren es nicht nur die verheirateten Profitanzpaare, die aneinanderklebten wie Kaugummi. Auch mit dem Publikum gingen die Tänzer auf Kuschelkurs. So schoss beispielsweise Christian Polanc (39) noch vor Beginn der Show einen Schnappschuss nach dem anderen mit begeisterten Fans. Auch Erich Klann (31) wurde mit tobendem Beifall begrüßt, quatschte hier und da ausgelassen, ließ sich drücken und machte ganz viele Selfies. Überhaupt bekam der Paderborner Tänzer an jenem Freitagabend ganz besonders viel Lob und Zuspruch.

Grund dafür war, dass er Geburtstag hatte und zu diesem freudigen Anlass nach der Show von seiner Frau Oana Nechiti (30) sogar mit Torte und Schampus überrascht wurde. Auch seine Cousinen und gute Freunde des Traumpaares wurden eingeladen, um diesen rundum erfolgreichen Abend zu zelebrieren. Kurz zuvor hatte Erich mit seinem Schützling, der Unternehmerin Judith Williams (45), für den Quickstep zu "All That She Wants" von Ace Of Base erstaunliche 25 Punkte eingeholt. Ein Grund mehr für gute Laune!

Florian Ebener/Getty Images Ingolf Lück und Ekaterina Leonova mit ihrem Contemporary zu "Out Of The Dark"

Florian Ebener/Getty Images Iris Mareike Steen und Christian Polanc bei "Let' Dance"

Florian Ebener/Getty Images Erich Klann während der viertel "Let's Dance"-Folge 2018

