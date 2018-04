Happy Birthday, Erich Klann (31)! Der Profitänzer hat an diesem Wochenende doppelten Grund zur Freude! Nicht nur, dass es bei Let's Dance mit Tanzpartnerin Judith Williams (45) super läuft, der frischgebackene 31-Jährige hat außerdem heute Geburtstag! Doch wie hat er nach der Show in seinen Bday reingefeiert? Seine Liebste Oana Nechiti (30) hat kurz nach der Sendung im Interview verraten, welche süße Überraschung sie für ihren Schatz geplant hat!

Es wird ordentlich gefeiert, so viel ist schon einmal klar! "Wir feiern tatsächlich bei der After-Show-Party, und zwar wollte ich eine Geburtstagsüberraschung für Erich machen, aber er wollte nirgendwo anders feiern, weil er meinte, dass alle unsere Kollegen und liebsten Freunde hier sind", verriet Oana kurz vor der Mega-Sause im Gespräch mit Promiflash. Doch natürlich hat sie trotzdem eine kleine Überraschung für ihren Verlobten in petto: "ich habe natürlich auch ein bisschen was geplant für ihn..."

Die 30-Jährige hat weitere gute Freunde und Erichs Cousinen eingeladen, um den besonderen Tag gebührend zu zelebrieren: "Es gibt gleich eine Torte mit Feuerwerk, Champagner für alle und gute Musik und ja, unsere Lieblingsmenschen sind hier." Den Rest behalte sie aber vorerst für sich.

