Für sie ist die rhythmische Reise vorbei! In der vergangenen Folge von Let's Dance erhielten Heiko Lochmann (18) und Kathrin Menzinger (29) die wenigsten Zuschaueranrufe, denn der Funke ihrer heißen Salsa wollte offenbar nicht überspringen. Trotz der relativ kurzen Teilnahme hat das intensive Training den YouTuber und die Tänzerin unglaublich zusammengeschweißt, wie Heiko im Promiflash-Interview erzählte. Auch das Ausscheiden wird nichts daran ändern: Sie werden in Kontakt bleiben!

Kathrin und Heiko wollen sich weiterhin sehen – und wie das klappen soll, wusste der 18-Jährige im Promiflash-Interview schon genau: "Das geht ja heutzutage ganz einfach über Facetime oder Whatsapp." Doch beim Telefonieren, Texte hin- und herschicken und bei Videoanrufen soll es nicht bleiben. Die 29-Jährige habe ihn bereits zu Auftritten bei ihrer Weltmeisterschafts-Performance eingeladen.

Heikos Fans und die seines Zwillingsbruders Roman (18) kommen auch in den Genuss dieser Freundschaft. Die Musiker spielen im Herbst einige Konzerte und auf der Bühne soll es ein Wiedersehen mit Team "Game of Dance" geben. "Wir werden auf jeden Fall tanzen. Roman und ich haben für unsere Tour schon was geplant. Kathrin wird bestimmt mal dabei sein", machte Heiko weiter neugierig.

