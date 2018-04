Stylish geht auch mit Baby an Bord! Seitdem ihr Söhnchen Ludwig auf der Welt ist, blüht Cathy Hummels (30) in ihrer Mamarolle auf: Die Moderatorin nimmt ihre Follower auf Baby-Spaziergänge in der Sonne mit und zeigt, wie sich ihr kleiner Mann schlägt, wenn er ihr bei der Arbeit Gesellschaft leistet. Auch bei privaten Feiern muss ihr Sohn nicht etwa daheim bleiben und begleitet seine schicke Mama jetzt zu einer Hochzeit.

In ihrer Instagram-Story ließ die Frau von Fußballer Mats Hummels (29) ihre Follower wissen, dass eine ihrer ältesten und besten Freundinnen heiratet. Bei der Zeremonie durfte Cathy natürlich nicht fehlen, die seit 27 Jahren mit der Braut befreundet ist. Zu einem gemusterten Kleid trug die Fashion-Expertin rote Schuhe und kleidete ihr Baby passend zur grau-blauen Trage in Meerestönen. So ausgestattet fühlten sich die beiden bereit, mit Cathys Freundin den Start in ein neues Leben zu feiern – das lässt zumindest ihr Story-Kommentar "Wedding ready" vermuten.

Es wäre nicht verwunderlich, wenn ihr Nachwuchs sich in wenigen Jahren selbst stylish und schick präsentiert. Ende März verriet Cathy, dass sie inzwischen mehr für ihren Filius einkaufe als für sich selbst. Trotz aller Leidenschaft fürs Mama-Dasein freue es sie aber auch, sich ab und an besonders für Events herauszuputzen.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit ihrem Sohn

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels und ihr Baby, Februar 2018

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Designerin

