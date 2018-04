Sie genießen die warmen Sonnenstrahlen! Vor wenigen Monaten wurden Cathy (30) und Mats Hummels (29) zum ersten Mal Eltern eines kleinen Sohnes. Seitdem genießt vor allem die frischgebackene Mama jede Sekunde mit ihrem kleinen Wonneproppen und lässt ihre Community daran teilhaben. Via Instagram teilt die Vollblut-Mami nun einen niedlichen Schnappschuss von sich und ihrem Söhnchen Ludwig aus dem sonnigen München. “Wenn die Sonne in München scheint, dann muss ich raus an die frische Luft! Es tut so gut, endlich ein paar Sonnenstrahlen aufsaugen zu können”, betitelt die brünette Beauty ihren Post.



