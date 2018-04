Sind sie das neue DSDS-Traumpaar? Mia Gucek und Michael Rauscher haben sich in der Casting-Show inzwischen in die Top Ten geträllert. Bereits im zweiten Auslands-Recall in Südafrika bewiesen die Sänger: Ihre Stimmen überzeugen! Besonders mit ihrer gemeinsamen Performance eines sentimentalen Lovesongs begeisterten sie die Jury. Laut Dieter Bohlen (64) konnte man während des Auftritts mächtig die Funken sprühen sehen: Geht da vielleicht was zwischen den beiden Kandidaten?

Nicht wirklich – Michael und Mia sind nämlich kein Paar, wie sie Promiflash verrieten. Doch obwohl sich zwischen den Musikern keine romantische Liebe entwickelt hat, verbindet die beiden doch ein enges Band. "Wir sind nur supergute Freunde geworden", offenbarte die gebürtige Slowenin. Sie würden sich einfach toll verstehen – und entsprechend findet auch Mias Kumpel Michi nur liebe Worte für seine Konkurrentin: "Ich finde Mia super. Mia ist ein liebes Mädchen, sie grinst den ganzen Tag. Aber da geht nichts. Das ist rein auf DSDS-Basis."

Im Gegensatz zu Mia und Michael haben sich in der Vergangenheit aber tatsächlich schon mal zwei Teilnehmer in der Sendung verliebt. Die Rede ist natürlich von Sarah (25) und Pietro Lombardi (25)! Zwar lebt das Noch-Ehepaar mittlerweile getrennt – doch für ihren gemeinsamen Sohn Alessio (2) wollen die beiden für immer zusammenhalten.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei DSDS 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Mia und Michael beim zweiten Auslands-Recall von DSDS

Instagram / sarellax3 Sarah und Pietro Lombardi

