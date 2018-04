Kicken gegen den Liebeskummer? Erst seit wenigen Wochen gehen Justin Bieber (24) und Selena Gomez (25) wohl endgültig getrennte Wege. Kurz nach dem Beziehungsende sieht JB nicht sonderlich happy aus: Total verlottert und mit Pickeln im Gesicht präsentiert sich der Musiker auf dem roten Teppich. Doch jetzt scheint es dem "Sorry"-Interpreten wieder gut zu gehen. Justin tobt sich bei einem Fußballturnier in L.A. so richtig aus. Mit vollem Körpereinsatz geht der Musiker in die Zweikämpfe und lässt dabei keine Torchance ungenutzt.



