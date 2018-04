Magerwahn? Nein, danke! Jessica Paszka (28) ist der Fitnessfreak schlechthin. Während ihres knallharten Trainings für Let's Dance gingen ihr allerdings einige ihrer geliebten Muskeln verloren. Ihre verbliebenen 59 Kilogramm Körpergewicht sind der sportbegeisterten Rosen-Lady viel zu wenig: "Dünn sein kann jeder, aber das muss ja richtig schön in shape sein. Eine schöne Taille, ein schöner Po, dann sieht es in meinen Augen richtig sexy aus", beschreibt sie im Promiflash-Interview beim LEA Award in Frankfurt am Main ihren Traumkörper.



