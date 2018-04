Das sagt der Profi! In diesem Jahr fegen zum elften Mal Promis über das Let's Dance-Parkett. Bisher hat sich allerdings keiner der Stars zum absoluten Favoriten gemausert. Promiflash traf jetzt Tanzprofi Isabel Edvardsson (35) in ihrer Tanzschule "Isabel Edvardsson DIE Tanzschule" in Hamburg und fragte nach ihrer Meinung. Ist der Cast in diesem Jahr einfach schlechter? "Es ist spannender dieses Jahr als sonst. Zum Beispiel letztes Jahr – da hat man gleich nach drei Shows gewusst, dass Gil Ofarim (35) und Vanessa Mai (25) im Finale sein müssten. Jetzt ist es eher gleichmäßig zwischen den Promis. Es ist nicht so, dass man sagt, die werden auf jeden Fall Top drei sein", erklärte die frischgebackene Mama.



