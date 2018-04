Sie sucht noch ihren Mr. Right! Dschungelkönigin Jenny Frankhauser (25) ist seit der Trennung von ihrem Exfreund Rafael im September vergangenen Jahres Single. Um ihren Traummann zu finden, hat sich die Sängerin jetzt professionelle Unterstützung geholt – und zwar von Schwiegertochter gesucht-Moderatorin Vera Int-Veen (50). Die RTL-Kupplerin hält jetzt Ausschau nach einem passenden Partner für die 25-Jährige. Und anscheinend weiß Vera ziemlich genau, was sich das Schlagersternchen wünscht. "Also ich musste ihr gar nicht viel sagen. Sie hat mir schon zwei so gezeigt und da habe ich direkt gedacht: Woher weißt du, dass mir sowas gefällt", berichtet die Beauty im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de