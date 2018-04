Kompletter Imagewandel für Sarah Lombardi (25)! Die Ex-DSDS-Kandidatin überraschte vor wenigen Tagen mit neuer Frisur, neuer Single – und neuem Künstlernamen! Der Nachname ihres Ex Pietro Lombardi (25) musste für die Karriere weichen. Warum Sarah jetzt neben der langen Mähne auch auf den "Lombardi"-Zusatz verzichten will, verriet sie im Promiflash-Interview: "Ich habe mir wirklich die Gedanken gemacht: ‘Wer bin ich?’ – und ich bin Sarah. Es ist egal, ob ich Sarah Engels oder Sarah Lombardi bin, weil Sarah einfach mein Vorname ist."



