Blut, Tränen, Wut und Kampfgeist! Im heutigen The Biggest Loser-Halbfinale ging es um alles oder nichts: In der Folge hatten die sechs verbliebenen Kandidaten nur ein Ziel: das Finale. Seit Wochen kämpfen die Teilnehmer um ein schlankes Leben und die Siegessumme von 50.000 Euro. Für diesen Traum geben Saki, Shirin, Benny, Christos, Vanessa und Christian alles. Doch für zwei TV-Abspecker ist dieser jetzt geplatzt.

Die heutige Episode hatte es in sich: In drei harten Challenges mussten die Kandidaten um Extrabonuskilos und somit den Einzug ins Finale kämpfen. Dafür ist den Jungs und Mädels jedes Mittel recht: Keiner gönnt dem anderen den Sieg, besonders Kilo-Kampfmaschine Saki wird von seinen Mitstreitern als starke Konkurrenz gesehen. Kein Wunder also, dass es der Nürnberger mit weiteren 9,2 Kilo weniger auf den Hüften in die Endausscheidung geschafft hat. Im Gegensatz zu Hobbysängerin Vanessa und Onlinekandidat Christian. Die zwei haben trotz großer Anstrengung im alles entscheidenden Wiegen die wenigsten Pfunde verloren und sind nicht in der finalen Folge von "The Biggest Loser" zu sehen.

Um den Titel "The Biggest Loser 2018" kämpfen kommende Woche nun Alphatier Saki, Zahnärztin Shirin, YouTuber Christos und BWL-Absolvent Benny. Was glaubt ihr: Wer gewinnt die Show am nächsten Sonntag? Stimmt in unserem Voting darüber ab.

Wie es bei "The Biggest Loser" weitergeht, erfahrt ihr am Sonntag ab 17:45 Uhr auf Sat.1.

