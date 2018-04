Happy Birthday, Luis Fonsi (40)! Der feurige Sänger sorgte mit "Despacito" bei Millionen von Menschen für einen Dauer-Ohrwurm. Außerdem lieferte er mit dem Track DEN Sommerhit 2017. Das ist aber noch längst nicht alles! Kein Musikvideo erreichte bei YouTube bislang mehr Klicks als seins. Sieben Monate nach der Veröffentlichung knackte "Despacito" die 3-Milliarden-Grenze. Heute hat der Musiker dann noch einen Grund zu feiern: Er wird vierzig Jahre alt. Im Promiflash-Interview hat er verraten, wie er den besonderen Tag verbringt!

"Ich bin froh, dass ich meinen Geburtstag zu Hause mit meiner Familie verbringen kann", erzählte Luis gegenüber Promiflash. Es soll eine große Party für den Sänger geschmissen werden: "Der Alkohol wird fließen", witzelte der Künstler. Kaum zu glauben, dass das Party-Tier schon vierzig Jahre alt wird – DAS sieht man ihm nun wirklich nicht an! Sein Rezept für ewige Jugend hat er im Interview leider nicht verraten.

Dass Luis überhaupt zu Hause feiern kann, ist ein absoluter Glücksgriff. Denn: Der Sänger tourt gerade erfolgreich durch die Welt. Das erste Mal werde er auch in Brasilien auf der Bühne stehen. Habt ihr "Despacito" eigentlich auch noch in der Playlist? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

Sergi Alexander/Getty Images Luis Fonsi und Daddy Yankee bei den Billboard Latin Music Awards

Jason Koerner/Getty Images for iHeart Radio Luis Fonsi beim iHeartRadio Fiesta Latina

Kevin Winter / Getty Images Luis Fonsi, Sänger und Songwriter

