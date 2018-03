Wow, damit hat niemand gerechnet – am wenigsten wohl Luis Fonsi (39) selbst. Erst vor wenigen Tagen knackte der Spanier mit seinem Song "Despacito" den Streaming-Rekord, jetzt darf er sich wieder Spitzenreiter nennen. Denn: Kein Musikvideo erreichte bei YouTube bislang mehr Klicks als seins. Sieben Monate nach der Veröffentlichung überschreitet der Sommerhit jetzt die 3-Milliarden-Grenze und stellt sogar den Fast & Furious-Knaller "See You Again" und Psys (39) "Gangnam Style" in den Schatten. Justin Biebers (23) Version hinzugerechnet, wären es sogar knapp 3,5 Milliarden Aufrufe. Was für ein Erfolg.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de