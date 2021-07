Mehr Details über Helene Fischers (36) Comeback sind raus! Nachdem sich die Schlagerqueen auf Social Media eine ganze Weile zurückgezogen hatte, meldete sie sich vor wenigen Tagen plötzlich zurück. Mit Gepäck hatte sie tolle Neuigkeiten für ihre zahlreichen Fans: Sie werde schon bald ein neues Album auf den Markt bringen – und kündigte bereits an, dass ihr erster Release ein Duett sein würde. Und zwar mit keinem Geringeren als Luis Fonsi (43)!

"Ich freue mich wahnsinnig, euch endlich mehr von meiner ersten Single aus meinem neuen Album erzählen zu dürfen", schreibt Helene nun auf Instagram. "Der erste Titel daraus erscheint am 06. August 2021. 'Vamos a Marte' ist ein ganz besonderes Duett", freut sie sich. Auch ein Musikvideo werde mit der Veröffentlichung des neuen Liedes kommen. "Der Countdown läuft und es sind nur noch wenige Tage bis zur Veröffentlichung."

Ihre Follower sind total aus dem Häuschen. "Ich freue mich so. Endlich! Du wurdest so vermisst", schreibt ein User, während etliche weitere begeisterte Emojis hinterlassen. Offenbar haben einige bereits geahnt, mit dem sie gemeinsame Sache machen würde – denn so einige schreiben: "Ich wusste es!"

PH7/WENN Helene Fischer bei der ARD Live TV-Show "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten", 2019

Getty Images Helene Fischer und Luis Fonsi bei den ECHOs 2018 in Berlin

Titgemeyer, Michael Helene Fischer in der Westfalenhalle in Dortmund 2019

