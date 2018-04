Beim ECHO 2018 stehen am Donnerstag einige coole Stars auf der Bühne – und auch Luis Fonsi (39) ist voller Vorfreude auf die Preisverleihung! Der Musiker landete im Frühjahr 2017 mit "Despacito" einen weltweiten Megahit. In Zusammenarbeit mit Demi Lovato (25) für "Échame la culpa" legte der gebürtige Puerto Ricaner im Herbst einen Kracher nach. Nun jettete der 39-Jährige extra in die Hauptstadt – und ist schon super-gespannt auf den großen Musik-Award in Berlin, bei dem er sogar selbst eine Statue abräumen könnte!

Was für ein Mega-Erfolg: Im exklusiven Interview mit Promiflash offenbarte der Latin-Star jetzt seine Aufregung vor dem großen Tag – und auch nach knapp 20 Jahren im Showbusiness ist eine Verleihung wie der Echo ein wichtiger Moment. "Ich darf zum ersten Mal bei dem Event auftreten und bin echt aufgeregt! Ich werde eine spezielle Nummer performen, die mit Sicherheit einige überrascht!" Doch nicht für seine heiße Show auf der Bühne putzt sich Luis raus. Er ist sogar in gleich drei Kategorien nominiert: Als Hit des Jahres, Newcomer International und Künstler International könnte er richtig abräumen! "Wir werden sehen, wie das läuft. Alleine die Nominierungen sind eine Riesen-Ehre!", gab sich der Songwriter bescheiden.

In den besagten Kategorien bekommt Luis jedoch jede Menge Konkurrenz: Rotschopf Ed Sheeran (27) ist ihm mit seinen Tracks "Perfect" und "Shape of You" auf den Fersen. Denkt ihr, dass Luis gute Chancen auf den Echo hat? Stimmt unten ab.

Kevin Winter / Getty Images Luis Fonsi, Sänger und Songwriter

Anzeige

Getty Images / Brian Ach Luis Fonsi, Sänger

Anzeige

Paul Kane / Getty Images Musiker Ed Sheeran bei einem Auftritt in Australien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de