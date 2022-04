Diese Latin-Stars heizen nicht nur mit ihrer Musik ein! Am 21. April fanden die Latin American Music Awards in Las Vegas, Nevada statt. Der puerto-ricanische Rapper Bad Bunny (28) wurde ganze zehnmal nominiert und konnte auch ein paar Preise mit nach Hause nehmen – genauso wie Karol G (31), die unter anderem die Auszeichnung für das Album des Jahres abgriff! Viele andere Musiker legten außerdem eine tolle Performance hin – auch auf dem Teppich...

Natürlich schmissen sich die Stars für diesen Anlass so richtig in Schale. So erschien die "Cuatro Veinte"-Interpretin Emilia Mernes (25) in einer bodenlangen, engen Robe in Schwarz. Was den Look so besonders machte: Die Argentinierin konnte ihre schlanke Silhouette in dem transparenten Oberteil und dem hohen Beinschlitz einfach perfekt in Szene setzen. Konkurrenz machte ihr dabei die Mexikanerin Sofia Reyes mit ihrem Dress. Denn diese begeisterte in einem Zweiteiler bestehend aus einem glitzernden Neckholder-Top und einem auffällig-grünen Plüschreifrock.

Selbstverständlich gab es auch den ein oder anderen Pärchen-Auftritt. Luis Fonsi (44), der mit seinem Mega-Hit "Despacito" weltberühmt wurde, posierte total happy mit seiner Frau Águeda López. In ihren aufeinander abgestimmten Outfits machten die beiden Turteltauben eine tolle Figur. Auch das Model Andrea Meza (27) und ihr Partner Ryan Antonio präsentierten ihr Liebesglück und ihre tollen Looks während des Events.

Anzeige

Getty Images Emilia Mernes bei den Latin American Music Awards 2022

Anzeige

Getty Images Sofia Reyes bei den Latin American Music Awards 2022

Anzeige

Getty Images Luis Fonsi and Águeda López bei den Latin American Music Awards 2022

Getty Images Ryan Antonio and Andrea Meza bei den Latin American Music Awards 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de