Keine Frage: Eva Longoria (43) hat den berühmt-berüchtigten Mama-Glow! Die Hollywood-Schönheit und ihr Liebster José Antonio Bastón (50) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Dem Bauchumfang zufolge dürfte die Geburt auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Zwar hat der Desperate Housewives-Star hin und wieder auch mit Schwangerschaftsleiden zu kämpfen, diese sieht man der 1,57 Meter große Schauspielerin allerdings nicht an. Im Gegenteil: Eva zählt zu den werdenden Müttern, die durch die Babykugel scheinbar noch schöner werden.

Eva gibt einfach eine wunderschöne Schwangere ab – und das in jeder Situation: Egal, ob topgestylt im hautengen Kleid auf dem Weg zur US-amerikanischen Liveshow von Comedian Jimmy Kimmel (50) oder im Casual-Look beim Bummeln mit Ehemann José. Die Latina strahlt einfach immer mit der kalifornischen Sonne um die Wette. Aber kein Wunder: Schließlich ist die Leinwand-Beauty im achten Monat schwanger und hält in wenigen Monaten endlich ihren Sohn im Arm.

Obwohl sich die gebürtige Texanerin sehr glücklich darüber ist, in anderen Umständen zu sein, hat sie mit dem immer größer werdenden Babybump zu kämpfen: "Alles ist unbequem. Meine Oberschenkel waren noch nie so breit und meine Brüste sind überall im Weg. Es ist hart", erklärt der Serienliebling in der US-Talkshow von Moderatorin Ellen DeGeneres (60).

Splash News Eva Longoria vor ihrem Auftritt in der "Jimmy Kimmel Live TV Show"

Anzeige

Splash News/ BG002/Bauergriffin.com Jose Baston und Eva Longoria in Los Angeles

Anzeige

Xavier Collin/IPA/Splash News Eva Longoria

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de