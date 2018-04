Nach dem Imagewechsel kommt der Chart-Erfolg! Kurz vor dem Release ihrer neuen Single "Genau hier" präsentierte Sarah Lombardi (25) stolz ihren brandneuen Look, für den sie sich sogar von ihrer langen Wallemähne verabschiedete. Doch nicht nur Sarahs veränderter Style kommt an, auch ihr Song ging innerhalb nur eines Tages voll durch die Decke, wie die junge Mama in ihrer Instagram-Story verkündete: "Oh mein Gott Leute, ich kann es gar nicht glauben! Wirklich wahr, ich bin einfach bei iTunes auf Platz eins."



