Erotikmodel Micaela Schäfer (34) liebt eines noch mehr, als den Gang zum Schönheits-Doc: Ihren Freund Felix Steiner! Für den verzichtet die Berufs-Nacktschnecke derzeit sogar auf weitere Eingriffe, wie sie Promiflash jetzt bei den Victress Awards in Berlin verriet: "Also meinen Freund kotzt das schon richtig an, mit der ganzen Schönheitssache, der ist sehr genervt." Mica wäre aber nicht Mica, wenn sie nicht trotzdem über weitere Optimierungen nachdenken würde: Sobald sie Mama ist, plant die BFF von YouTuberin Katja Krasavice (21) eine weitere Brustvergrößerung!



