Sila Sahin (32) kommt einfach nicht zur Ruhe! Derzeit erwarten die Ex-GZSZ-Schauspielerin und ihr Schatz Samuel Radlinger (25) ihr erstes gemeinsames Kind. Im siebten Monat der Schwangerschaft hat Sila allerdings nicht nur mit süßen Gelüsten, sondern auch mit Schlaflosigkeit zu kämpfen. Via Instagram-Story wandte die "Offscreen"-Schöpferin sich nun Hilfe suchend an ihre Follower. Dabei bekam Sila doch tatsächlich einen nützlichen Tipp, der sie sanft ins Reich der Träume entführte!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de