The Biggest Loser machte aus ihm den absoluten Frauenschwarm! In der aktuellen Staffel der Abnehm-Show wurde Kandidat Christos Christodoulou bisher stolze 50 Kilogramm los. Mit seinem Verlust auf der Waage gewann der YouTuber neues Selbstvertrauen – und das geht offenbar auch am schönen Geschlecht nicht unbemerkt vorbei. Im Interview mit Promiflash verrät der optisch verwandelte 23-Jährige: Er kann sich vor Flirts kaum noch retten!

Zwar habe der erschlankte TV-Star noch nicht die Eine gefunden – an mangelnden Date-Anfragen liegt das aber offensichtlich nicht: "Ich bin überwältigt, wie viele Frauen da draußen aufmerksam auf mich geworden sind und mich wirklich toll finden. [...] Was nach der letzten Show passiert ist, ist atemberaubend und wirklich unfassbar", erzählte der Finalist im Promiflash-Gespräch. Er könne es kaum fassen, wie sich sein Leben durch die Sendung verändert habe.

Der Reality-TV-Star bekam bereits eine ganze Reihe von Liebes-Mails. "Ich hab wirklich schon alles gelesen. Manche Dinge rühren mich, manche lassen mich erröten, über manche lache ich und bei manchen Nachrichten denke ich mir: 'Okay, das hätte nicht sein müssen'", witzelte der Mädelsmagnet. Im Grunde genommen zähle bei seiner Traumfrau aber nur eins: ein liebevoller Charakter.

