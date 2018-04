Er lässt sich nicht mehr auf der Nase herumtanzen! Im vergangenen Sommer verlor der Comic-Schriftsteller Stan Lee seine große Liebe Joan, mit der er 70 Ehe-Jahre verbracht hatte. Und nun auch noch das: Sein ehemaliger Geschäftspartner Jerardo Olivarez soll den Witwer um Geld betrogen und sich an seinem Vermögen bereichert haben. Jetzt wehrt sich der prominente Autor und zeigt Jerado wegen mehrerer Betrugsdelikte bei der Polizei an. Rund 20 Millionen US-Dollar Schadensersatz fordert der Spiderman-Erfinder von Jerado.

In der Anklageschrift erhebt Stans Anwalt drastische Vorwürfe. So sei sein Mandant von "skrupellosen Geschäftsleuten" ausgenutzt worden, der Ex-Geschäftspartner Jerado habe die Kontrolle über Stans finanzielle Angelegenheiten übernommen. Er ließ sich offenbar eine Vollmacht ausstellen und kaufte sich mit dem Geld des Schriftstellers eine Eigentumswohnung für 850.000 US-Dollar. Insgesamt 4,6 Millionen US-Dollar habe er ohne Erlaubnis von Stans Konto auf andere Konten überwiesen.

Jerados wohl skurrilste Tat ist jedoch der vermeintliche Diebstahl von einer kleinen Menge Blut aus den Adern des Marvel-Gründers. So soll der Angeklagte die Gutgläubigkeit einer Krankenschwester ausgenutzt haben, um an den Lebenssaft des Autors zu gelangen. Zu den dankbaren Abnehmern des Star-Bluts gehörten unter anderem Läden in Las Vegas, die daraus eine makabre Geschäftsidee entwickelten. Sie benutzten das Blut als Stempel-"Farbe" und statteten damit mehrere Ausgaben von Stans "Black Panther"-Comics aus. Daraufhin sollen die Magazine für 500 Dollar das Stück über den Ladentisch gegangen sein.

Kevin Winter/GettyImages Joan und Stan Lee

Anzeige

Frazer Harrison / Getty Images Stan Lee bei der Premiere von "Doctor Strange"

Anzeige

VALERIE MACON / Kontributor Stan Lee in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de