Marvel-Legende Stan Lee wäre heute 100 Jahre alt geworden

Mit Stan Lee (✝95) wurde 1922 ein großartiger Comic-Künstler geboren. Jahrzehntelang schuf er für Marvel eine Reihe an Superhelden, welche die Fans des Franchise bis heute begeistern. Zusammen mit Jack Kirby kreierte er unter anderem die berühmt-berüchtigten Fantastischen Vier. Aber auch beim Donnergott Thor, Iron Man, Doctor Strange und dem Hulk hat der Comicautor seine kreativen Finger im Spiel gehabt. 2018 dann der Schock – Stan starb mit 95 Jahren an Herzversagen.

Doch seine Legende lebt weiter. Bis heute ist der gebürtige New Yorker eine Galionsfigur für Marvel. In den beliebten Verfilmungen seiner Figuren hat Stan sogar häufig einen Cameoauftritt hingelegt. So ist er unter anderem als Hot-Dog-Verkäufer in X-Men oder DJ in Deadpool zu sehen und konnte hautnah miterleben, wie seine Charaktere zum Leben erweckt wurden. Doch nicht bloß bei dem Comic-Verlag hat der Autor einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Auf dem Hollywood Walk of Fame wurde ihm sogar ein eigener Stern gewidmet.

Ein Jahr nach Stans Tod flimmerte der finale Avengers-Teil über die Kinoleinwände der Welt. Für seine schauspielerische Leistung als Iron Man wurde Robert Downey Junior (57) mit einem People's Choice Award ausgezeichnet. In seiner Ansprache gedachte der Filmstar dem Erschaffer seines Charakters, wie Daily Mail berichtete. "Vor allem danke ich aber dem verstorbenen, großartigen Stan Lee. Das ist für dich, Kumpel!", zollte er dem Comic-Künstler Tribut.

Getty Images Stan Lee bei der Premiere von "Avengers: Age Of Ultron"

Getty Images Stan Lee, 2017

Getty Images Robert Downey Junior und Stan Lee bei einer Premiere in Hollywood, Oktober 2016

