Er ist und bleibt ein Fan! Am Donnerstag veröffentlichte Sarah Lombardi (25) ihre neue Single. Mit "Genau hier" präsentierte die Musikerin nicht nur ihren Song, sondern auch ihren frischen Look: Statt langer Mähne trägt sie Long Bob! Nochehemann Pietro steht hinter dem Neustart der 25-Jährigen, wie Sarah Promiflash verriet. "Ich freue mich natürlich, dass Pietro (25) mich da unterstützt, und dass er mir da auch viel Glück wünscht. Ich glaube, er kennt mich so gut wie fast niemand und weiß genau, wie sehr ich an meinen Haaren gehangen habe, was das für ein großer Schritt für mich war!"



