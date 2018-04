Klamotten runter, Sympathien rauf – ein Konzept, das bei DSDS nicht zu funktionieren scheint! Mit Emilija Mihailova verabschiedete sich nun eine polarisierende Sexbombe aus der TV-Show. Viele Zuschauer glaubten, die Schweizerin sei nur wegen ihres Aussehens unter die Top Ten der Kandidaten gelangt – Emilijas Playboy-Fotos schienen diese These zu untermauern. Ähnlich erging es vor fünf Jahren DSDS-Kandidatin Sarah Joelle Jahnel (28): Sie hatte im Casting ebenfalls zu stark auf ihren Sex-Appeal gesetzt und damit verloren.

Sarah Joelle trat 2013 in der Casting-Sendung auf. Sie war die erste DSDS-Kandidatin, von der parallel zur Show-Teilnahme Nackfotos im Playboy erschienen. Doch schon vor Veröffentlichung der aufreizenden Pics schieden sich an ihr die Geister. Die Juroren Tom Kaulitz (28) und Dieter Bohlen (64) bezeichneten sie sogar als "Schlampe" und "Partyluder". In einem Bild-Interview vermutete sie damals, dieses Image mit ihrem Playboy-Cover befeuert zu haben. "Mit den Fotos habe ich mich jetzt wohl selbst rausgenacktet. Mir ist klar, dass ja vor allem Mädchen abstimmen und die werden auf so was nicht stehen", sagte die Sängerin, die es schließlich auch nur auf den 14. Platz schaffte.

Auch 2014 gab es eine "Deutschland sucht den Superstar"-Kandidatin, die ihre weiblichen Reize erfolglos einsetzte. Für den Playboy hatte sich die brünette Beauty zwar nicht ausgezogen, doch die Zuschauer nahmen es dem Kurvenwunder übel, sich mit ihrer dünnen Stimme in den Recall geflirtet zu haben. Als Tanja (28) schließlich die Show verlassen musste, war die Erleichterung der Zuschauer groß. Als TV-Reality-Sternchen konnte sie nach der Sendung mehr punkten, genau wie Sarah Joelle. Ob Emilija der gleiche Weg bevorsteht? Pop-Titan Dieter Bohlen sieht die 29-Jährige bereits im Dschungelcamp. Dort waren auch Sarah Joelle und Tanja schon zu sehen...

WENN Sarah Joelle Jahnel, DSDS-Kandidatin 2013

RTL / Stefan Gregorowius Tanja Tischewitsch, DSDS-Kandidatin 2014

MG RTL D / Stefan Gregorowius Emilija Mihailova

