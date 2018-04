Was für ein tränenreicher Abschied! Seit vergangenem Donnerstag gehen Victoria Pavlas (19) und Zoe Saip getrennte Wege bei Germany's next Topmodel. In der zehnten Woche kickte Modelmama Heidi Klum (44) Vici aus der Show. Was wird nun aus der Freundschaft der beiden On-Off-Besties? Eine, die das besonders gut beurteilen kann, ist Zoes Freundin Lara: "Soweit ich es noch mitbekommen habe, [...] war die Zoe eigentlich eine gute Freundin der Victoria gegenüber. Sie war immer für sie da und sie hat ihr immer geholfen", erzählt sie im Interview mit Promiflash. Ob da noch ein BFF-Comeback möglich ist?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de