Als Paar getrennt, als Freunde vereint – so entfachen Sarah (25) und Pietro Lombardi (25) einen Begeisterungssturm bei ihren Fans! Die Sänger sind zwar auf dem Papier noch verheiratet, aber seit Oktober 2016 kein Liebespaar mehr. Auch wenn zwischenzeitlich bei den beiden ordentlich die Fetzen flogen, rauften sie sich für den gemeinsamen Sohn Alessio Lombardi (2) weiter zusammen. Jetzt unterstützt Pietro sogar Sarahs Musikkarriere und erfreut damit nicht nur seine Ex, sondern auch die Fans.

Der 25-Jährige überraschte am Montag mit einer eigenen Interpretation von Sarahs Comeback-Single "Genau hier". Die Original-Interpretin bedankte sich kurze Zeit später auf ihrem Instagram-Account für den süßen Support. Dass die Ex-Lover auch nach allen Turbulenzen noch respektvoll miteinander umgehen, begeistert ihre Follower. "Ich finde es toll, dass ihr beide so super klar kommt wieder, das ist das Schönste für euren Kleinen", schrieb ein User. "Großes Lob auch an Pietro, wie er dich unterstützt", ergänzte ein anderer Fan.

Einige wünschen sich nun, dass die DSDS-Stars wieder wie früher zusammen singen und schlagen "Genau hier" als Sarah-Pietro-Duett vor – mit Hintertürchen! "Als nächstes kommt ein Duett zwischen Mama und Papa, dann funkt es wieder ein bisschen", schrieb ein Follower mit einem Augenzwinkern. Auch in einem Livestream quatschten die Musiker neulich wie beste Freunde und zeigten, dass sie sich immer noch schätzen und mögen. Kein Wunder, dass in ihrer Community der Wunsch nach einer Lombardi-Reunion aufflammt!

Florian Ebener/Getty Images Pietro Lombardi beim "Let's Dance"-Finale 2017

RTL II / Per Florian Appelgren Sarah Lombardi, Sängerin

WENN Sarah Engels und Pietro Lombardi

