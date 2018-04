Bei dieser Musikerin nimmt die Verehrung auch mal seltsame Formen an! Lana Del Rey (32) hatte bereits mit Bands wie Mando Diao getourt, bevor ihr 2011 mit ihrer Ballade "Video Games" der große Durchbruch gelang. Mittlerweile zählt die gebürtige New Yorkerin zu den unangefochtenen Stars am internationalen Musikhimmel und sammelt einen beruflichen Erfolg nach dem anderen. Ihre Fans sind ganz verrückt nach ihr – einer davon sogar so sehr, dass er sie wohl neulich nach ihrem Konzert im wahrsten Sinne des Wortes besprang!

Unmittelbar nach ihrem Auftritt am vergangenen Dienstag im belgischen Antwerpen scheint einer ihrer männlichen Bewunderer mit einem spektakulären Sprung auf der US-Sängerin gelandet zu sein. Daily Mail veröffentlichte jetzt ein Video von diesem Moment, den ein Konzertbesucher mitgefilmt hatte: Als Lana die Bühne in Richtung Ausgang verließ, hüpfte plötzlich ein Mann aus dem höhergelegenen Zuschauerbereich der Halle mit vollem Karracho auf eine Frau, bei der es sich um die "Summertime Sadness"-Interpretin handeln soll. Umgehend eilte Security-Personal hinzu und kümmerte sich um die getroffene Person.

Wie es der Powerfrau nun geht, ist bislang noch unklar. Ihre bevorstehenden Gigs in Barcelona und Madrid hat sie zwar nicht abgesagt, dennoch zeigte sich ihre Twitter-Community deutlich besorgt. "Es tut mir so Leid, was passiert ist. Bist du okay? Hat dir der Idiot wehgetan", lautete ein Kommentar, "Weiß jemand, ob sie verletzt wurde? Ich bin wütend und voller Sorge!", ein anderer.

