Ihre Fans flippen aus: Endlich gibt es neue Songs von Ariana Grande (24)! Die Popsängerin, die seit einiger Zeit ihre langen Haare blond trägt, kündigt jetzt auf ihrem Instagram an, dass schon am Freitag ihr neuer Track "No Tears Left To Cry" herauskommt. Und das nicht nur mit drei Bilder-Postings, sondern auch einem eigens designten Pullover, den sie in ihrer Story vorführt. Den Sweater hatte sie auch Reality-Queen Kim Kardashian (37) geschickt, die sich für das Geschenk auf ihrem eigenen Account superhappy bedankte: "Ich kann es nicht erwarten!" Der großen Vorfreude schließen sich unzählige Fans auf Aris Profil an – da kann die neue Single ja kommen!



