In der kommenden Folge von Germany's next Topmodel ist Zoe Saip zum Heulen zumute! Eine Journalistin macht mit den Nachwuchsmodels am Donnerstag ein Medientraining und scheint bei der blonden Österreicherin einen wunden Punkt zu erwischen. Muss sie sich, wie ihre Konkurrentin Sally (17), zu anzüglichen Netz-Pics oder ihrem Partyleben äußern – oder verspricht der Teaser auf ProSieben am Ende zu viel? Zoes Freundin Lara Stadtherr verrät zumindest im Promiflash-Interview: "In ‘Germany’s next Topmodel’ wird sie sehr emotional dargestellt und so ist sie halt in echt eigentlich nicht."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de