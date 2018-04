Große Nachwuchs-Überraschung bei Claire Danes (39)! Die Homeland-Darstellerin ist erneut im Baby-Fieber: Zusammen mit ihrem Ehemann Hugh Dancy (42) hat die beliebte Schauspielerin bereits einen fünfjährigen Sohn namens Cyrus Michael Christopher. Jetzt vergrößert sich die süße Familie der Beauty um ein weiteres Mitglied: Claire erwartet ihren zweiten Spross – und lange muss die MTV Movie Awards-Gewinnerin nicht mehr auf ihr kleines Wunder warten!

Ihre Schwangerschaft verkündete Claire am Mittwoch in der Howard Stern Show. Hier machte die "Les Misérables"-Darstellerin auch gleich klar: Das Ungeborene in ihrem Bauch ist schon ganz schön groß. "Ich befinde mich gerade mitten im zweiten Trimester", verriet die werdende Zweifach-Mami, die also ungefähr im sechsten Monat sein dürfte. Der kleine Knirps kommt für sie und ihren Liebsten allerdings nicht unerwartet: "Wir wollten schon seit einer Weile ein weiteres Kind und jetzt hat es geklappt."

Ob Claire von ihrem zweiten Mutterglück genauso emotional überrollt wird wie nach der Geburt ihres kleinen Sohnemanns? Damals hatte die 39-Jährige ständig mit ihren Gefühlen zu kämpfen und weinte bei jeder Gelegenheit. Der britischen OK! beschrieb sie das damals so: "Ich bin voller Freude und Überschwung! So würde ich es beschreiben, Mutter zu sein."

Dia Dipasupil / Getty Images Claire Danes und Hugh Dancy

Ilya S. Savenok / Getty Images Hugh Dancy und Claire Danes

Brian Ach / Getty Images Claire Danes, Schauspielerin

