Das Beste aus den 80ern, 90ern und 2000ern! Am Freitag lassen Judith Williams (45), Barbara Meier (31) und Co. bei Let's Dance wieder die Hüften kreisen. Zwei Jahrzehnten widmete die Show bereits ein Motto. Und auch in der nächsten Runde dreht sich alles um eine ganz bestimmte Dekade: Diesmal sollen die Kandidaten nun zu Songs aus den Nullerjahren über das Parkett fegen!

Alle Tänze im Überblick:

Barbara Meier und Tanzpartner Sergiu Luca: Cha-Cha-Cha zu "Daylight In Your Eyes" von den No Angels

Iris Mareike Steen (26) mit Christian Polanc (39): Cha-Cha-Cha zu "I'm Outta Love" von Anastacia (49)

Bela Klentze (29) und Oana Nechiti (30): Slowfox zu "Wire to Wire" von Razorlight

Charlotte Würdig und Valentin Lusin (31): Samba zu Shakiras "La Tortura"

Ingolf Lück (59) und Ekaterina Leonova (30): Quickstep zu "Country Roads" von der Hermes House Band

Jimi Blue Ochsenknecht (26) und Renata Lusin (30): Rumba zu "Weinst Du?" von Echt

Judith Williams und Erich Klann (31): Salsa zu "Aguanile" von Marc Anthony (49)

Julia Dietze (37) und Massimo Sinató (37): Tango zu "Tainted Love" von Soft Cell/Marilyn Manson (49)

Roman Lochmann (18) und Katja Kalugina (25): Paso doble zu "Bring Me To Life" von Evanescence

Thomas Hermanns (55) und Regina Luca (29): Jive zu "Shake it" von Metro Station

Barbara Meier musste beim letzten Mal leider eine Runde aussetzen. Die Großmutter des Models war überraschend verstorben und deshalb nahm sich die GNTM-Siegerin Zeit, um auf die Beerdigung gehen zu können. Morgen möchte sie aber wieder richtig durchstarten und wird laut RTL mit Partner Sergiu Luca (35) einen Cha-Cha-Cha zu "Daylight In Your Eyes" von den No Angels präsentieren.

Für Charlotte Würdig (39) war es vergangene Woche ziemlich knapp. Mit ihrer Tanzleistung lag die Moderatorin zwar im Mittelfeld, doch zu wenige Fans hatten offenbar für sie angerufen und sie musste zittern. Eine Samba zu Shakiras (41) "La Tortura" soll diesmal aber beweisen, was die Ehefrau von Rapper Sido (37) drauf hat.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de

Florian Ebener/Getty Images Barbara Meier und Sergiu Luca bei der 3. "Let's Dance"-Show

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Charlotte Würdig und Valentin Lusin in der dritten "Let's Dance"-Show 2018

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht beim "Boys vs. Girl"-Battle

Anzeige



