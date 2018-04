Neues Liebesglück bei Michelle Williams (37)! Die hübsche Sängerin rockte in den 2000ern fünf Jahre mit Beyonce (36) und Kelly Rowland (37) als Destiny's Child internationale Bühnen und erlangte Weltruhm. Trotz Mega-Erfolg im Job blieb eines aus: das große Liebesglück! Zusätzlich hatte die 37-Jährige auch noch mit schweren Depressionen zu kämpfen. Dies scheint jetzt vergessen, denn die Sängerin verkündet happy: Sie ist verlobt und wird bald heiraten! FYI: Ihr neuer Boy ist ein Pastor – und ziemlich hot!

Wie sie dem People Magazin verriet, trafen sich Chad Johnson und die hübsche Brünette in einem spirituellen Erholungszentrum im US-Bundesstaat Arizona im März 2017. Beide fühlten sofort eine Verbundenheit: "Als wir uns trafen, befanden wir uns in ziemlich gleichen Stadien unseres Lebens." Denn Michelle sei gerade aus einer schlimmen Beziehung gekommen und der 40-Jährige habe sich ebenfalls am Rande der Verzweiflung befunden. Da geteiltes Leid bekanntlich halbes Leid ist, näherten sich die zwei schnell an. Zwar trennten sich ihre Wege nach Arizona, doch wie es sich für eine Lovestory im digitalen Zeitalter gehört, blieben sie via Social Media in Kontakt und hielten das Liebesfeuer am Lodern, was schließlich im Januar dieses Jahres zur Verlobung führte.

Michelle könne gar nicht abwarten, ihrem Liebsten endlich den Ring anzustecken: "Wir wollen auf jeden Fall ganz, ganz bald heiraten. Wir preschen ziemlich schnell voran und planen alles. Warum warten?" Ein Datum für die Hochzeit gebe es aber noch nicht.

Michelle Williams/Instagram Michelle Williams und Chad Johnson im Auto

Michelle Williams/Instagram Michelle Williams und Chad Johnson unterwegs in Kalifornien

Michelle Williams/Instagram Ehemaliges Destiny's Child-Mitglied Michelle Williams und Pastor Chad Johnson

