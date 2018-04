Der kleine Ludwig ist ihr ganzer Stolz! Seit Januar sind Cathy (30) und der Nationalkicker Mats Hummels (29) stolze Eltern eines Söhnchens. Seit seiner Geburt verzaubert die sympathische Neumama ihre Fans immer wieder mit Updates über ihren beruflichen und privaten Alltag mit dem Knirps. Zurzeit urlaubt die Spielerfrau mit dem Kleinen an einem ihrer Lieblingsorte: dem kilometerlangen Sandstrand von Miami. Von dort aus schickte sie ihren Fans nun auch ein niedliches Urlaubsfoto mit ihrem Spross – und das lässt die Netz-Community regelrecht dahinschmelzen!

Gemeinsam mit ihrer Mutter, ihrem Bruder und dessen Freund Jakob genießt Cathy momentan idyllische Stunden unter der Sonne Floridas und lässt derweil die Seele baumeln. Dabei immer an ihrer Seite oder vor ihre Brust geschnallt: der kleine Ludwig. Auf Instagram teilte sie jetzt einen süßen Urlaubsschnappschuss, auf dem sie dem Spross liebevoll das Köpfchen küsst. Den Post versah sie mit der Zeile: "Ich & Du & Papa", und fügte noch ein Herz an. Damit macht Cathy wieder einmal deutlich: Sie geht in ihrer neuen Mutterrolle voll und ganz auf!

Nur die Hater-Kommentare scheinen ihre heile Welt derzeit zu stören: Einige ihrer Follower empören sich darüber, dass der Yoga-Fan ihren vier Monate alten Säugling mit festem Schuhwerk ausgestattet hat. "Als Mama informiert man sich doch! Jede Fachkraft im Schuhhandel würde davon abraten, einem kleinen Baby Schuhe anzuziehen", wetterte ein User. Allerdings erntete Cathy auch positives Feedback für ihr Bild: "Eine Mama, die ihren Sohn über alles liebt. Tolles Bild! Es strahlt so viel Liebe aus", lautete ein begeisterter Kommentar.

Cathy Fischer Cathy Fischer mit Baby Ludwig in Miami

Hannes Magerstaedt/Getty Images Cathy Hummels auf der Eröffnung des Cadillac House in München

Martin Rose/Getty Images Mats Hummels und Cathy Hummels bei der FIFA WM 2014

