Es wird keinen Kuss vor der gleichen Kulisse wie bei Herzogin Kate (36) und Prinz William (35) geben! Für Ex-Suits-Darstellerin Meghan Markle (36) und Prinz Harry (33) läuten am 19. Mai die Hochzeitsglocken auf Schloss Windsor. Nach den aufwendigen Vorbereitungen für das Event werden sich die zwei Turteltauben endlich das Jawort geben und anschließend ihre Liebe in der Öffentlichkeit mit einem Kuss besiegeln. Doch wo wird diese Zärtlichkeit stattfinden? Ein Balkonkuss der dann frisch Vermählten ist jedenfalls nicht geplant.

"Es wäre möglich, dass Meghan und Harry die Gelegenheit nutzen, sich zu küssen, wenn sie die Kirche verlassen", vermutete der "Shutterstuck"-Fotograf Tim Rooke in einem Interview mit der Gala. Zwar sei sicher, dass das Paar diesen romantischen Moment nicht auf dem Balkon des Buckingham Palasts erleben werde, dennoch habe er Hoffnung auf einen besonders gefühlvollen Kuss: "In den Jahren als Fotograf habe ich noch nie so viel Zuneigung zwischen zwei Royals gesehen."

Der Fotograf könne es kaum abwarten, endlich Bilder von der Hochzeit zu schießen – er lichte besonders gerne die Outfits ab, die Meghan auf Anlässen trage. Dabei habe es ihm die 36-Jährige in der Vergangenheit allerdings nicht immer einfach gemacht: Dass sie immer Harrys Hand halte, "macht es schwierig, ein Foto von ihrem kompletten Look zu bekommen, ohne ihren Arm abzuschneiden", verriet er.

LEON NEAL / Staff Herzogin Kate und Prinz William küssen sich auf dem Balkon vom Buckingham Palace

Anzeige

WPA Pool / Getty Prinz Harry und Meghan Markle in Nottingham

Anzeige

IAN VOGLER/AFP/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de