Dieses Liebes-Aus war für die Fans ein großer Schock! Nach nur zwei gemeinsamen Ehejahren gaben der Filmemacher Justin Theroux (46) und der Friends-Star Jennifer Aniston (49) im Februar überraschenderweise ihre Trennung bekannt. Über die Gründe gab es wilde Spekulationen. Doch wie geht es eigentlich der Singledame? Die zeigte sich nun strahlend schön, quietschfidel und wortgewandt bei einer Veranstaltung in Los Angeles.

Zum ersten Mal, nachdem die Trennung bekannt geworden war, ließ sich Jen wieder in der Öffentlichkeit blicken. Ihren Auftritt beim Charity-Event "WE Day California" meisterte die Hollywood-Schönheit mit Bravour. Wie die Zeitschrift Bunte berichtete, schwebte die Schauspielerin in hochgekrempelten Jeans, weißen Sneakers und einem lässigen Blazer über den roten Teppich. Gut gelaunt plauderte sie mit ihren Bewunderern und gab Autogramme. Ein Insider verriet dem Magazin US Weekly: "Sie wünscht Justin nur das Beste. Sie hatten eine wundervolle Zeit zusammen, aber mit etwas Abstand wurde ihr klar, dass sie einfach nicht füreinander bestimmt waren."

Mit ihrem Solo-Dasein scheint die Schauspielerin gut klar zu kommen! Vor Kurzem zog sie mit einem schicken schwarzen Kleid auf der Verlobungsfeier von Gwyneth Paltrow (45) und Brad Falchuk (47) die Aufmerksamkeit auf sich. Zusammen mit einer Freundin machte sie in Malibu Urlaub, mit ihrer ehemaligen Kollegin Courteney Cox (53), dem Talkmaster Jimmy Kimmel (50) und dessen Frau ließ sie es sich auf Tahiti gut gehen. Jens Verflossener Justin turtelt derweil anderweitig herum.

AXELLE/Bauer Griffin LLC Jennifer Aniston auf dem WE Day California

Anzeige

GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston bei einem Louis-Vuitton-Launch

Anzeige

Kevin Winter/Getty Images Jennifer Aniston und ihr erster Ehemann Brad Pitt bei den 56. Annual Primetime Emmy Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de