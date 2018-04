Im Februar gaben Justin Theroux (46) und Friends-Star Jennifer Aniston (49) nach nur zwei Jahren Ehe ihre Trennung bekannt. Von klaffendem Herzschmerz in der Öffentlichkeit keine Spur! Dem "The Leftovers"-Schauspieler scheint es augenblicklich sogar richtig gut zu gehen! Anfang der Woche wurde der Drehbuchautor offensichtlich super gelaunt mit einem 21 Jahre jüngeren Model bei einem Spaziergang in New York City gesichtet.

Hat sich der Hollywood-Hottie schon das nächste Sahneschnittchen geangelt? Wie People berichtet, handelt es sich um die 25-jährige Beauty Erika Cardenas aus New Jersey. Auf den Paparazzifotos trug der gebräunte Sunnyboy enge Jeans und ein schwarzes Tanktop, das seinen durchtrainierten Körper zur Geltung brachte. Ein Insider erzählte dem Magazin: "Die beiden haben keine romantische Beziehung. Sie sind nur Freunde, die sich aus dem Gym ḱennen."

Vor Kurzem wurde Justin auch eine Liebelei mit der ebenfalls erst 25-jährigen Selena Gomez nachgesagt. Dabei soll die sich doch blendend mit seiner Ex Jen verstehen! Letztere lachte alle Gerüchte weg und erschien vergangenen Samstag strahlend schön auf Gwyneth Paltrows (45) Verlobungsparty in Los Angeles.

MCvitanovic / Splash News Justin Theroux auf der Paris Fashion Week

Matt Winkelmeyer/Getty Images) Selena Gomez beim Photo Call für "Hotel Transylvania 3: Summer Vacation"

Kevin Winter/Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston auf der "The Leftovers"-Premiere von Staffel 3

