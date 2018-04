Mit "Genau hier" meldete sich Sarah Lombardi (25) nach einer fast zweijährigen musikalischen Pause endlich wieder zurück! Einer der Ersten, der den brandneuen Song hören durfte, war ihr Sohnemann Alessio (2). Doch was hält der Zweijährige vom neuen Hit seiner Mama? "An sich ist er noch zu klein, um stolz zu sein auf seine Mama, aber ich glaube schon… Sobald ich irgendwas anmache, wo ich singe, dann weiß er schon direkt, das ist Mama", verriet die Sängerin neulich im Promiflash-Interview in Berlin.



