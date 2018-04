Die Schwangerschaftsgerüchte um Selena Gomez (25) wollen einfach nicht abreißen! Seit ein paar Tagen wird in Hollywood darüber diskutiert, ob die Ex-Freundin von Justin Bieber (24) ein Baby erwartet. Die Sängerin wurde von Paparazzi mit einer verdächtigen Wölbung unter ihren weiten Klamotten gesichtet. Nun heizt ein weiterer Auftritt des Superstars die Vermutungen an: Sel zeigte sich beim WE Day California in einem körperumspielenden Outfit – das viel Raum für Spekulationen lässt!

In dem marineblauen Kleid des französischen Designers Jacquemus schwebte Selena am Donnerstag über den blauen Teppich in Los Angeles. Der fließende Stoff des Einteilers befeuert erneut die Gerüchte, die 25-Jährige könnte ein süßes Geheimnis hüten. Zusätzlich hielt die Musikerin ihre Hände immer wieder geschickt vor ihre Körpermitte, sodass sie den Fotografen den Blick auf ihren möglichen Schwangerschaftsbauch verdeckte.

Laut Medienberichten soll Selena bereits im vierten Monat schwanger sein. Diese Information sorgt aktuell für Euphorie bei den Fans. Zum vermeintlichen Zeugungszeitpunkt wäre die US-Amerikanerin dann nämlich mit ihrem On-Off-Freund Justin Bieber zusammen gewesen. Für die Supporter des Promi-Traumpaares würde ein gemeinsames Baby diese turbulente Hollywood-Liebe ein für alle Mal krönen.

Brian To/WENN.com Selena Gomez in Los Angeles

Splash News Selena Gomez, Sängerin

Splash News Selena Gomez und Justin Bieber in einer Villa auf Jamaika im Rahmen der Hochzeit seines Vaters

