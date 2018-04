Huch, was schaut denn da unter dem Jäckchen hervor? Erst vor wenigen Wochen kehrte Selena Gomez (25) ihrer On-Off-Beziehung mit Justin Bieber (24) ein für alle Mal den Rücken zu. Während ihr Ex angeblich nach wie vor an ein Comeback als Paar glaubt, scheint das Liebes-Wirrwarr für die Brünette endgültig passé zu sein. Doch DIESE Aufnahmen rollen die Dating-Akte jetzt wieder auf!

Neue Schnappschüsse zeigen die Sängerin in einem Outfit, das freie Sicht auf ihre Körpermitte gewährt. Sie hat eine enge Leggings und eine knappe Jeansjacke an – und sofort fällt auf: Die Schauspielerin trägt eine deutlich zu erkennende Wölbung spazieren. Ein Freund der Sängerin offenbarte jetzt in einem Interview mit dem Magazin OK!: "Sie ist im vierten Monat schwanger." Das Liebes-Kapitel Bieber scheint noch längst nicht abgeschlossen zu sein, denn der Insider fügte in dem Gespräch hinzu: Justin soll angeblich der Vater des Kindes sein. Anfang des Jahres war das Paar noch unzertrennlich. Somit würde der Blondschopf als Daddy definitiv infrage kommen.

Selenas Bäuchlein könnte jedoch auch eine ganz andere Ursache haben. Im vergangenen Jahr musste sich die 25-Jährige einer Nierentransplantation unterziehen. Als gängige Nachwirkung des schwerwiegenden Eingriffs sind unter anderem Gewichtszunahmen bekannt.

Twitter / bxxamy Selena Gomez und Justin Bieber

Splash News Selena Gomez, Schauspielerin

Instagram / selenagomez Selena Gomez mit ihrer Freundin Francia Raisa

