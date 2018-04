In der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel hatte Chefjurorin Heidi Klum (44) kein Foto mehr für Kandidatin Zoe Saip – sehr zum Leidwesen ihres Teamoberhaupts Thomas Hayo. Aber trifft die Modelmama wirklich alle Entscheidungen ganz allein? Im Promiflash-Interview verriet Michael Michalsky (51), wie das läuft: "Heidi hört schon auf uns, wenn sie von uns die geballte Dröhnung bekommt, aber die hat natürlich auch einen bisschen anderen Blick." Heidi verlässt sich also nur bedingt auf das Urteil des Designers und seines Jurykollegen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de