Zoe Saip ist raus! Als erste Top-Ten-Kandidatin der TV-Show Germany's next Topmodel muss sie Los Angeles verlassen. Mentorin Heidi Klum (44) findet ihre Leistung einfach nicht ausreichend. Trotzdem bleibt die blonde Beauty unvergessen und das aus drei Gründen. Eigentlich nimmt die Wienerin nur am Casting teil, um ihre BFF Victoria Pavlas (19) zu unterstützen. Dann kommt es zum Mega-Beef, Zoe soll sogar mit einem ehemaligen Freund von Vici fremdgegangen sein. Am Ende muss die sogar eine Folge früher die Modelvilla verlassen. Außerdem ist Zoe auch sonst kein Kind von Traurigkeit, wie ein Insider Promiflash verrät: "Jeder, der die Zoe kennt, kann mindestens einen Jungen aufzählen, mit dem sie Sex hatte." Zuletzt gibt es wohl keine Kandidatin, die sich einem so ausgefallenen Umstyling stellen muss wie Zoe. Sie trägt jetzt einen eisblonden Vokuhila. Autsch!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de