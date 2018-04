Sie genießt ihr Familienleben in vollen Zügen! Im Februar veränderte sich Kylie Jenners (20) Leben von Grund auf: Ihre Beziehung mit Rapper Travis Scott (25) krönte die Geburt ihres ersten gemeinsamen Babys, Töchterchen Stormi Webster. Trotz des kleinen Wirbelwinds finden die frischgebackenen Eltern noch immer Zeit für gemeinsame Mußestunden, gefolgt von Kuscheleinheiten mit ihrem Liebling! So sehen die Tage in Kylies neuem Leben aus!

Auch als Neu-Eltern dürfen coolen Date-Nights nicht fehlen. Am Mittwoch zieht es die Kosmetikunternehmerin und den Bühnenstar zu einem Basketballspiel. Im Toyota Center in Texas folgen die verliebten Turteltauben den Western Conference Play-offs zwischen den Houston Rockets und den Minnesota Timberwolves. Allerdings scheint die Brünette in der ersten Reihe jemand ganz Bestimmten auf ihrem Schoß zu vermissen.

Wieder zu Hause angekommen, wird das Plätzchen sofort gefüllt: Auf ihrem Instagram-Account teilt Kylie ein paar niedliche Schnappschüsse mit ihrer klitzekleinen "BFF". Der Reality-Star knuddelt seine Tochter, als gäbe es kein Morgen. Besonders süß: Während das Haarchamäleon mit Daddy Travis noch einen Partnerlook in Schwarz rockt, entzücken Mama und ihr "Baby-Engel" anschließend ganz in Weiß.

Bob Levey/Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei den Western Conference Play-offs in Texas

Bob Levey/Getty Images Kylie Jenner im Toyota Center in Texas

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi

