Was für eine riesige Baby-Überraschung! Schauspielerin Rachel Weisz (48) machte in den vergangenen Wochen mit Schlagzeilen rund um ihre Ehe zu James Bond-Darsteller Daniel Craig (50) von sich reden: Denn angeblich soll das Paar getrennte Wege gehen. Doch diese großartige Nachricht dürfte jetzt alle Spekulationen über ein Liebes-Aus in den Wind schlagen: Rachel und Daniel erwarten ihr allererstes gemeinsames Kind und schweben gerade im siebten Baby-Himmel!

Das verkündete die überglückliche Rachel nun gegenüber der New York Times: "Daniel und ich sind so glücklich. Wir werden einen kleinen Menschen haben. Wir können es gar nicht mehr erwarten, ihn oder sie kennenzulernen. Es ist alles so geheimnisvoll!" Für das Ehepaar geht damit ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung. Bereits seit 2012 sollen Daniel und Rachel versuchen, Nachwuchs zu zeugen. Nun endlich können sie ihr Glück mit ihrem Spross krönen!

Mit 48 Jahren wird die brünette Beauty also tatsächlich noch einmal Mutter. Mit ihrem Ex-Partner, dem Produzenten Darren Aronofsky (49), hat die "Scarlet and Black"-Darstellerin 2006 einen Sohn bekommen. Auch Daniel ist bereits Vater: Seine Tochter Ella Craig ist mittlerweile schon 26 Jahre alt.

DC5/WENN.com Rachel Weisz, Schauspielerin

Anzeige

Kevin Winter/Getty Images Daniel Craig und Rachel Weisz

Anzeige

WPA Pool/Getty Images Entertainment Daniel Craig und Rachel Weisz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de